Якутск, 5 сентября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В 2023 году в Якутии намерены построить мусоросортировочную станцию. Соответствующее соглашение подписано между компанией «Аылга» и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе КРДВ.

Ludovic Péron Сортировка мусора

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Ожидается, что предприятие сможет сортировать весь мусор Якутска, отбирая вторсырьё для переработки. На отдельном участке из отходов намерены создавать альтернативное топливо. Мощность станции будет составлять 150 тыс. тонн.

«В инвестпроект планируют вложить порядка 2 млрд рублей», — отметили в корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 7 сентября. Мероприятие посетит президент России Владимир Путин.