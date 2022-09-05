Владивосток, 5 сентября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Сыллахский угольный разрез начал работать в Якутии. Старт проекту был дан торжественно на VII Восточном экономическом форуме, при участии главы республики Айсена Николаева и заместителья министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова, сообщил 5 сентября телеграм-канал Минвостокразвития РФ.

Lite Угольный разрез

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В добычу угля инвестор — компания «АнтрацитИнвестПроект» — намерена вложить 21 млрд рублей. На эти деньги будут не только разрабатывать месторождение, но и построят железнодорожную станцию и обогатительную фабрику, создадут инфраструктуру.

Добывать на Сыллахском месторождении намерены 6,5 тонн угля в год, запасы составляют порядка 700 млн тонн.

«Проект станет одним из локомотивов развития угольной промышленности Дальнего Востока», — уверен глава республики Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме-2022 среди прочих проектов Якутии будут представлены планы по строительству моста через реку Лена из Якутска в посёлок Нижний Бестях.