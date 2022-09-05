Москва, 5 сентября, 2022, 04:30 — ИА Регнум. МЧС и Минздрав России предлагают разрешить продажу в России лишь самозатухающих сигарет. Доклад с новыми требованиями к сигаретам планируется представить в правительство России в первом квартале 2024 года, — сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

pixabay.com С начала 2022 года в России из-за курения произошло почти 35 тысяч пожаров

МЧС утверждает, что сейчас в РФ существует высокий риск возникновения пожаров и нанесения вреда жизни и здоровью человека из-за курения табачных изделий. В этой связи предлагается «проработать вопрос обращения на территории России исключительно сигарет с пониженной воспламеняющей способностью».

На данный момент бумага, необходимая для производства самозатухающих сигарет, в России не производится. «Реализация этой инициативы напрямую связана с локализацией производства такой бумаги в РФ», — отмечают в МЧС.