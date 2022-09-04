Берлин, 5 сентября, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Цель заставить Россию отказаться от Крыма назвала нереалистичной депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Такое заявление политик сделала 4 сентября в интервью немецкому изданию t-online.

DerHexer Сара Вагенкнехт

Вагенкнехт призвала не забывать, что Россия является ядерной державой, и уже исходя из этого понимать, какие цели в отношении Москвы будут реалистичными. Касательно судьбы Крыма политик отметила, что если настаивать на изгнании России из Крыма, то итогом будет только война.

«Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?» — указала депутат бундестага.

При этом Вагенкнехт уточнила, что Германия должна самостоятельно решать, в каких вопросах ей стоит поддерживать киевский режим. По словам депутата бундестага, Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта на территории б. УССР и это нужно ясно дать понять Владимиру Зеленскому.

По мнению Вагенкнехт, необходимо проведение переговоров между сторонами конфликта, и российская сторона, согласно некоторым оценкам, готова к диалогу. При этом политик уточнила, что у неё лично нет контакта с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер указал, что идея Зеленского вернуть Крым военным путем лишена смысла — сам регион уже является российским.