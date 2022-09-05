* запрещённая в России организация

Кабул, , 01:27 — REGNUM Убит крупный функционер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»* Абу Хассан Аль-Муджахид, вместе с ним уничтожены четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сообщил в Тг-канале эксперт по Афганистану Андрей Серенко.

Беспилотник U.S. Air Force

По данным источников, террорист, прибывший в страну из Египта два месяца назад, был уничтожен в результате атаки американского беспилотника.

Напомним, что в 31 июля 2022 года США уничтожили в Афганистане лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири.

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Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид осудил нападение и счёл его противоречащим международным принципам и соглашению в Дохе.

Позже глава Минобороны Афганистана мулла Якуб обвинил руководство Пакистана в том, что тот предоставил воздушное пространство страны для американских самолётов, в частности, БПЛА, которые затем атакуют цели на территории Афганистана. При этом мулла Якуб потребовал от пакистанских властей прекратить сотрудничать с США в этом вопросе.

* организация, деятельность которой запрещена в России.