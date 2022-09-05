Могадишо, , 00:51 — REGNUM По меньшей мере 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате террористического акта в провинции Хиран в центральной части Сомали. Об этом передала федеральная радиокорпорация Нигерии.

Взрыв Jumping cheese

По информации губернатора региона Али Джейте Османа, боевики использовали самодельные взрывные устройства, установленные на дороге, по которой проезжал автомобильный конвой с продовольствием и питьевой водой.

В ходе теракта было уничтожено семь машин. Власти считают, что за нападением стоит группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 августа в центре столицы Сомали Могадишо боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили здание гостиницы Hayat. Атака унесла жизни 40 человек.

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