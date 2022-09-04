В Сомали 20 человек погибли при атаке на конвой с продовольствием
Могадишо, 5 сентября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате террористического акта в провинции Хиран в центральной части Сомали. Об этом передала федеральная радиокорпорация Нигерии.
По информации губернатора региона Али Джейте Османа, боевики использовали самодельные взрывные устройства, установленные на дороге, по которой проезжал автомобильный конвой с продовольствием и питьевой водой.
В ходе теракта было уничтожено семь машин. Власти считают, что за нападением стоит группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 августа в центре столицы Сомали Могадишо боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили здание гостиницы Hayat. Атака унесла жизни 40 человек.