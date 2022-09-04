Берлин, 5 сентября, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала политику руководства страны. По ее мнению, введенные против России санкции не только «не приведут к прекращению конфликта» в б. УССР, но и станут причиной уничтожения промышленности и среднего класса в самой ФРГ.

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Как отметила в интервью T-online.de Сара Вагенкнехт, Россия благодаря росту цен зарабатывает больше, чем раньше, а Владимир Путин смеется над Берлином во весь голос.

«Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на [территории б. УССР]»… «Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится».

При этом Вагенкнехт утверждает, что пользу от антироссийских санкций извлекают американские нефтяные компании, которые с каждого проданного танкера со сжиженным газом получают 200 миллионов долларов прибыли.