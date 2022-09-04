Москва, 4 сентября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее прилетел в Москву для посещения церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, не передавал посланий главе России Владимиру Путину. Об этом 4 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, (Виктор Орбан) не передавал (посланий Владимиру Путину)», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбан, который прилетел в Москву, не планируется.