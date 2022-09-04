Донецк, 4 сентября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Населенный пункт Кременец в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Кременец: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку из артиллерии.