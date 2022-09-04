Берлин, , 22:03 — REGNUM Частный самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, рухнул в Балтийском море. Об этом 4 сентября сообщила газета Bild.

Cessna vladisama

По последним данным, воздушное судно направлялось из Испании в Кельн. О судьбе пилота и пассажиров пока ничего не известно.

В настоящее время на место предполагаемого крушения направляются спасатели.

Причины ЧП пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в немецком городе Дуйсбург потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека.