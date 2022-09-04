Валенсия, Испания, , 21:41 — REGNUM 4 сентября в Валенсии на стадионе «Месталья» футбольный клуб «Валенсия» в матче четвертого тура испанской Ла Лиги 2022/23 сыграет с «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Антонио Мартинес.

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Тони Лато, Муктар Диакаби, Эрай Джемерт, Юнус Муса, Уго Гильямон, Николас Гонсалес, Саму Кастильехо, Сэмуел Лино, Маркос Андре.

«Хетафе»: Давид Сория, Джене Даконам, Фабрицио Анхилери, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Хайме Сеоане, Кристиан Португез, Карлес Аленья, Мауро Арамбарри, Энес Унал, Борха Майораль.