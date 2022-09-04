Москва, , 20:27 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, чего ждёт от футбольного матча между «Спартаком» и «Зенитом». Его слова 4 сентября приводит ТАСС.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жду хорошей игры», — заявил Лавров. Он также добавил, что в матче будет поддерживать московский «Спартак».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт 4 сентября 2022 года. Встреча команд пройдёт в Москве.

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