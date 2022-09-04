Москва, 4 сентября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В результате столкновения семи машин на Алтуфьевском шоссе в Москве пострадал один человек. Об этом 4 сентября пишет ТАСС.

(сс) Rian Castillo Авария

По последним данным, авария произошла в районе дома 48, к. 1 на Алтуфьевском шоссе. Пострадавший в ДТП доставлен в ГКБ им. Боткина.

Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Тулузе (Франция) автомобиль, водитель которого предпринял попытку скрыться от полиции, въехал в толпу пешеходов.