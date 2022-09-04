На Алтуфьевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием семи машин
Москва, 4 сентября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В результате столкновения семи машин на Алтуфьевском шоссе в Москве пострадал один человек. Об этом 4 сентября пишет ТАСС.
(сс) Rian Castillo
Авария
По последним данным, авария произошла в районе дома 48, к. 1 на Алтуфьевском шоссе. Пострадавший в ДТП доставлен в ГКБ им. Боткина.
Причины происшествия устанавливаются.
Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Тулузе (Франция) автомобиль, водитель которого предпринял попытку скрыться от полиции, въехал в толпу пешеходов.