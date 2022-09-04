Донецк, 4 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:00 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Зайцево: выпущено шесть мин калибра 120 мм; 17:40 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 152 мм.