Москва, 4 сентября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Салливан завершил работу и покинул Москву. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте представительства 4 сентября.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

«Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», — говорится в сообщении.

До приезда преемника его обязанности будет исполнять Элизабет Руд.

Напомним, Джон Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого он был заместителем госсекретаря США.