Москва, 4 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Россия готова вести конструктивный разговор с США по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности. Об этом заявил в интервью журналу «Международная жизнь» директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

Министерство обороны Российской Федерации Россия и США

«Единственная проблема — это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти, действительно, важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и, будем надеяться, что здравый смыл и трезвость у американских коллег появится», — отметил дипломат.

Алексей Дробинин подчеркнул, что Россия, наряду с США является одной из двух крупнейших ядерных держав.

«И мы считаем, что вместе с США несём особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности. Я не хочу сейчас вторгаться в эту весьма деликатную, специализированную тему. Могу лишь сказать, что вопрос о том, стоит нам или не стоит взаимодействовать с американцами не стоит. Вообще-то говоря, от такого взаимодействия зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества. У нас есть очень хорошо продуманная и всесторонне сбалансированная позиция по всем этим вопросам», — заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белый дом США не желает вести переговоров с Россией по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), пока не возобновятся инспекции ядерных объектов на российской и американской территориях.