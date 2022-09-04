Кустанай, Казахстан, 4 сентября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Одной из причин масштабных лесных пожаров в Кустанайской области на севере Казахстана мог стать человеческий фактор. Об этом 4 сентября заявил на брифинге глава МЧС республики Юрий Ильин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

«Подразделениями МВД проводятся уже дознания по факту возможных причин возгорания. Нельзя исключать в том числе, что это был человеческий фактор. Прежде всего, потому что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов у нас в предыдущие дни не происходило. Рассматривать будут различные версии», — заявил Ильин.

Он также отметил, что в настоящий момент МЧС активно работает «именно по снижению возгораний в лесной зоне». «Обстановка контролируемая, стабильная, риск распространения возгорания на жилые массивы на данное время отсутствует», — добавил глава МЧС Казахстана.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Казахстане задержали движение поездов из-за пожаров. Так, было остановлено движение шести пассажирских и одиннадцати грузовых поездов.