Лондон, 4 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Жителей Великобритании возмутило, что несмотря на санкции, продукты и отопление в России дешевле, чем в их стране. И это несмотря на 65 санкций, которые должны были «ослабить российскую экономику», сообщает британский таблоид The Sun.

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Пока британцы справляются с кризисом стоимости жизни, россияне доверху загружают свои тележки продуктами в «Пятёрочке» вдвое дешевле.

В марте министр иностранных дел Лиз Трасс объявила о 65 санкциях и яростно заявляла: «У Путина не должно быть иллюзий. Мы едины с нашими союзниками и будем продолжать закручивать гайки в российской экономике, чтобы помочь обеспечить его провал в [бывш. УССР]. Отступления не будет».

Отмечается, что в августе цены на продукты питания в Великобритании выросли самыми быстрыми темпами со времён экономического кризиса в 2008 году, подскочив до 10,5% по сравнению с 2021 годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3%, повысились цены на корма для животных, удобрения, пшеницу и растительные масла.

«Но совсем иная картина в Москве, где с начала года цены на продукты питания упали на 11,3%», — отмечает таблоид.

И приводит статистику. В России, по данным британского таблоида, стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах, а по всей стране — на 33%. Картофель подешевел на 28%, свекла — на 27%, виноград — на 16%, бананы и помидоры — на 14% и так далее. Неизменной остаётся лишь стоимость водки, отмечает британское издание.

«В июне у нас были рекордные цены: неэтилированный бензин стоил 1,91 фунта стерлингов за литр, в то время как в России он стоит от 63 до 78 пенсов за литр. В России средний месячный прирост цены за электричество составил 10%, а в Великобритании счета за электроэнергию, как ожидается, вырастут на 80%», — сообщает The Sun.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ 31 августа зафиксировало дефляцию в России уже восьмую неделю подряд.