Донецк, , 16:46 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Об этом 4 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

ВСУ U.S. Army Europe

«В результате обстрела Кировского района получил ранение и доставлен в больницу № 25 мужчина 1955 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что киевские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из артиллерии.