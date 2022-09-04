Петропавловск-Камчатский, 4 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Газпром не сделал ни одного шага, который пошатнул бы своё реноме надежного поставщика. Соответствующее заявление он сделал в рамках интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Газпром много десятилетий нарабатывал свое реноме надёжного гаранта энергетической безопасности, надежного поставщика. И мы убеждены в том, что Газпром не сделал ни одного шага, который пошатнул бы это реноме», — заявил Песков.

Он также заверил, что профилактические работы «происходят в регламентные сроки».

Как сообщило ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Россию ненадёжным партнёром в поставках газа и нефти. Он также обвинил Москву в нарушении контрактных обязательств по поставке газа и нефти.