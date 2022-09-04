Москва, , 16:40 — REGNUM В Госдуме намерены обсудить особенности оказания психологической помощи «жителям суррогатных вселенных» и закрепить новации в федеральном законодательстве.

Нина Останина Duma.gov.ru

«Практически весь мир сегодня смотрит и активно обсуждает приквелы «Властелина колец» и «Игры престолов». «Кольца власти» и «Дом Дракона», по сути дела, заменили для многих и многих реальность, где любят и горюют, лечат и убивают, спасают и предают по-настоящему. Впрочем, «человека-телевизора» и даже «человека-компьютера» все в большей степени заменяют «люди матрицы», которые начинают в буквальном смысле ментально существовать в пространствах так называемых «игровых метавселенных». Суррогатными уже становятся даже ощущения. В результате мы имеем дело с качественно новым и очень опасным видом наркотиков», — отметил глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

В этом она видит угрозу и для детей, и для взрослых.

Как председатель комитета Государственной думы Останина считает нужным всерьез заняться поиском решения данной проблемы.

«Убеждена, что здесь необходимо соединить усилия представителей традиционных конфессий, психологов, юристов, правоохранителей и многих других направлений. Ситуация гораздо более серьезная, чем может показаться. В ближайшее время на заседании экспертной группы по доработке проекта закона «О психологической помощи населению в Российской Федерации» обязательно подниму этот и другие вопросы», — пообещала Останина в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Останина считает крайне актуальным создание единой системы психологической деятельности (помощи) гражданам в Российской Федерации, что требует внесения соответствующих законодательных инициатив.

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