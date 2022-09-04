Москва, 4 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) будут принимать участие премьер-министры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM ВЭФ

«Вместе с президентом России в ней примут участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», — указывается в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Павел Зарубин заявил, что в ходе своего выступления во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), которое состоится 7 сентября, президент России Владимир Путин, скорее всего, затронет тему территорий бывшей УССР.