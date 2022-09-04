Москва, 4 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В ходе своего выступления во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), которое состоится 7 сентября, президент России Владимир Путин, скорее всего, затронет тему территорий бывшей УССР. Об этом заявил журналист Павел Зарубин в своей программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Стоит ждать новых заявлений [по ситуации на территории бывшей УССР]. Пленарное заседание форума пройдет 7 сентября», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2022 года.