Белград, , 15:26 — REGNUM Совместное письмо президенту Сербии Александру Вучичу, в котором содержится призыв к Белграду готовиться к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии, направили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Послание 4 сентября обнародовала пресс-служба сербского лидера.

Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон Bundesregierung.de

«Полная нормализация отношений Косова и Сербии является существенно значимой для Западных Балкан. Мы обращаемся к вам как к лидеру вашей страны, чтобы призвать вас проявить максимальную решительность и готовность принимать тяжелые решения, которые приведут к продвижению диалога между Косовым и Сербией под эгидой ЕС», — говорится в письме.

Также в нём указывается, что недавняя напряженность в регионе является свидетельством того, что конструктивные шаги и на практическом, и на политическом уровне в этом вопросе необходимы.

Кроме того, президента Франции и канцлер Германии отметили, что ими были назначены в поддержку спецпредставителю Евросоюза по Западным Балканам Мирославу Лайчаку советник Шольца — Йенс Плётнер и советник Макрона — Эммануэль Бонн.

«Предлагаем нашим советникам вместе с Мирославом Лайчаком посетить Косово и Сербию, чтобы изучить возможности продвижения процесса [переговоров] вперед», — добавляется в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что все необходимые объёмы поставок российского природного газа до конца предстоящего отопительного сезона обеспечены Сербией и потому страна не ожидает проблем в этом вопросе.