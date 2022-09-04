Москва, 4 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Российскому законодательству следовало бы определиться в своём отношении к принципу светского образования в РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ), комментируя события в Тюмени, когда ученицу в хиджабе директор не пустила в школу.

Женщина в хиджабе

«Российский законодатель находится между двух стульев: с одной стороны, он провозгласил светский характер российского образования, с другой стороны, от него серьёзно отступил. Делать крайней директора школы неправильно, достаточно было общественного обсуждения этого вопроса», — отметил Олег Смолин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени директор школы № 88 не пустила на занятия пятиклассницу в традиционном мусульманском женском платке, так как он не соответствует школьной форме, утверждённой уставом учебного заведения. Ситуация произвела общественный резонанс. Проблема взята под контроль региональным управлением национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области, которые в ближайшее время рассмотрят вопрос о ношении хиджаба в учебных заведениях региона с позиций норм действующего законодательства, права граждан на свободу вероисповедания с учётом традиционных основ исламского вероучения.