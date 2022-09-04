Москва, 4 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Москва может вести переговоры с Киевом о том, как последний будет выполнять поставленные ему Россией условия. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, есть ли России о чём говорить с Владимиром Зеленским после сделанных им заявлений.

При этом Песков дал утвердительный ответ на вопрос, сохраняются ли прежними условия российской стороны.

«Безусловно», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европы допустили слишком большое количество ошибок, за которые им приходится расплачиваться, и они уже начали платить за них своим выходом из зоны комфорта.