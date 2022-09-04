Москва, 4 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. День города Москвы будет солнечный, сухой, днем — +12 … +17 градусов. Об этом 4 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Летний сад осенью

«День рождения Москвы будет солнечный, сухой и тихий. В темное время суток прогнозируется +1 … +6, в дневные часы небесная канцелярия обещает комфортные плюс +12 … +17», — отметил он.

Это — возвращение в климатическое русло сентября, добавил специалист.