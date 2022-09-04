Аддис-Абеба, 4 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Эфиопия может попросить у РФ помощь в виде спутниковых снимков для наблюдения за уровнем воды Голубого Нила. Об этом 4 сентября заявил посол страны в Москве Алемайеху Тегену.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Эфиопии

Потенциальное обращение к Москве связано с претензиями Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины «Возрождение». Недавно завершилась третья стадия заполнения плотины, а вторая турбина начала вырабатывать электроэнергию.

«Что самое интересное, это никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет», — отметил он в интервью РИА Новости.

По его словам, Эфиопия рассмотрит предложение России предоставить спутниковые снимки разлива реки в разные периоды, что поможет отвергнуть возможные претензии Хартума и Каира в отношении плотины.