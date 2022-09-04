Кремона, Италия, 4 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. 4 сентября в Кремоне на стадионе «Джованни Цини» футбольный клуб «Кремонезе» в матче пятого тура итальянской Серии А 2022/23 встретится с «Сассуоло» из Реджо-нель-Эмилии. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Sassuolocalcio.it Футбольный клуб «Сассуоло»

Стартовые составы команд:

«Кремонезе»: Йонуц Андрей Раду, Эмануэле Валери, Эмануэль Айву, Влад Кирикеш, Шарль Пикель, Лука Лочошвили, Паоло Гильоне, Гонсало Эскаланте, Лука Занимакия, Дэвид Окереке, Сириль Дессерс.

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Рожерио, Джанмарко Феррари, Джереми Толян, Мартин Эртич, Давиде Фраттези, Максим Лопес, Кристиан Торстведт, Андреа Пинамонти, Арманд Лориенте, Гиоргос Кириакопулос.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Лукой Паретто. Ассистенты главного судьи — вито Мастродонато и Валерио Коларосси.