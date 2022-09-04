Бухарест, , 14:49 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении выплатить одноразовую материальную помощь в размере 500 леев ($104) более 900 тыс. учеников средних школ по всей стране. Об этом 4 сентября сообщает бухарестская газета Ziare.

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут выплачены на электронные счета школьников или банковские карты их родителей. По словам министра образования Румынии Сорина Кымпяну, эти деньги позволят детям приобрести необходимые учебные материалы и письменные принадлежности.

Акция проводится в рамках румынского национального проекта «Образовательная поддержка». Проект призван оказать посильную государственную помощь ученикам из малоимущих семей.