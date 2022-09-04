Москва, 4 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 2239 пациентов с COVID-19, также было выявлено 48 042 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять19 729 423.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 87 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 384 711.

При этом уточняется, что на данный момент в стране18 746 698 человек вылечились от нового заболевания, 35 732 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 3849 новых пациентов с COVID-19.