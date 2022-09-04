София, , 10:56 — REGNUM Болгарии придется брать кредиты на покупку газа из-за высоких цен на топливо, заявил экс-замглавы болгарского минэнергетики Явор Куюмджиев в эфире телеканала Bulgaria ON AIR.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Когда мы сами отказались от контракта, который гарантировал нам поставки и предсказуемость, происходит то, что происходит», — заявил он.

Куюмджиев добавил, что теперь Софии придется приобретать газ по рыночным ценам. При этом стоимость голубого топлива на мировом рынке продолжает расти, а Болгария все равно приобретает газ у России. Однако теперь, считает эксперт, Софии придется брать кредиты на покупку топлива, чтобы иметь возможность приобретать газ зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство энергетики Болгарии не исключило возможности оплаты в рублях поставок российского природного газа. Также в болгарском правительстве не исключили заключения новых контрактов с Газпромом, которые София разорвала в апреле 2022 года.