Берлин, 4 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Германия может столкнуться с перебоями в электросетях, если немецкие власти не продлят работу трех атомных электростанций в стране, заявил глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild.

ЛЭП

«Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством», — заявил он.

При этом политик призвал власти страны продлить работу трех АЭС, чтобы избежать проблем с электричеством в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу сентября 2022 года Германии удалось заполнить свои газохранилища на 85,02%. Ожидается, что к ноябрю немецкие власти планируют заполнить хранилища на 95%. Отмечалось, что крупнейшее газохранилище в ФРГ «Реден» к 3 сентября удалось заполнить лишь на 69,54%.