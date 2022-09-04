Вашингтон, 4 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Федеральная торговая комиссия США начала проверку сделки по поглощению компании по iRobot американским гигантом Amazon. Об этом сообщает Politico.

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В рамках проверки антимонопольный орган США опросит участников рынка. Это позволит выяснить, приведёт ли поглощение к резкому росту доли Amazon на рынке подключённых устройств.

Компания Amazon объявила о поглощении производителя роботов-пылесосов iRobot в августе 2022 года. Гигант электронной коммерции планирует выкупить акции iRobot по цене $61 за штуку. Общая сумма сделки составит около $1,7 млрд.

Amazon в последние годы активно развивает свою линейку умной бытовой электроники. В 2018 году корпорация приобрела компанию Ring, производящую камеры видеонаблюдения и видеоглазки.