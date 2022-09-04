Вашингтон, 4 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Устранение проблем, выявленных при подготовке к запуску ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и корабля Orion, потребует возвращения ракеты в монтажный корпус. Об этом сообщил заместитель администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Фри на брифинге.

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Запуск ракеты SLS с кораблём Orion должен был состояться 3 сентября. В ходе заправки корабля на стартовой площадке в Космическом центре им. Кеннеди (штат Флорида, США) возникла утечка топлива, что привело к отмене старта.

Представитель NASA рассказал, что в соответствии с установленными правилами специалисты вернут ракету со стартовой площадки в монтажный корпус. Там они попробуют устранить проблему, приведшую к утечке топлива.

Следующее стартовой окно для запуска этой миссии откроется 19 сентября. Однако в NASA считают наиболее реальным сроком середину или конец октября.

Запуск ракеты SLS с кораблём Orino станет первой миссией в рамках американской лунной программы «Артемида». Вторая миссия должна пройти в пилотируемом режиме, а третья предусматривает высадку астронавтов на Луну.