Париж, 4 сентября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Доходы России от экспорта энергоносителей лишь возросли после введения санкционных ограничений против неё странами Запада. Такой вывод сделал 3 сентября французский журналист и писатель Франсуа Ленгле, специализирующийся на экономической тематике, в эфире радиостанции RTL.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как пояснил Ленгле, после введения санкционных мер на рынок стали поступать меньшие объёмы энергоносителей, но их стоимость при этом резко взлетела. В создавшейся ситуации Россия может зарабатывать значительно больше, чем раньше.

«Фактически Россия купается в деньгах с начала конфликта на [территории б. УССР]. Россия зарабатывает больше, благодаря санкциям», — указал журналист.

По подсчётам Ленгле, доходы России от продажи энергоносителей возросли как минимум на 40%, а с начала спецоперации европейские страны уже пополнили российский бюджет на более, чем €84 млрд. По словам журналиста, доходы Москвы «растут на €3,7 тыс. в секунду».

Введя ограничения на закупку российских энергоносителей, западные страны спровоцировали резкий рост цен, это позволило России перенаправить большие объёмы сырья на другие рынки. В первую очередь, покупателями стали азиатские страны — Китай и Индия. За счёт этого, продавая меньшие объёмы нефти и газа, России удалось повысить свои доходы, а страны Запада, напротив, терпят убытки, в том числе в виде вторичного эффекта — рекордного во многих странах уровня инфляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению американских экономистов, введение странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть дорого обойдётся Западу.