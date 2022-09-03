Киев, 3 сентября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Жителям освобожденных от нацистов территорий бывшей УССР грозит тюремное заключение и конфискация имущества в случае их сотрудничества с Россией. Об этом заявила 3 сентября в эфире телемарафона «Единые новости» вице-премьер киевского режима Ирина Верещук.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг бандеровского режима

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По её словам, такие люди могут получить тюремный срок до 12 лет за «коллаборантство».

"Запад не признает … никакого суверенитета России над [бывшей УССР]. … Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Им грозит криминальное наказание… Люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — заявила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, активно сотрудничает с Россией и её регионами не только практически всё население республик Донбасса, но и миллионы жителей освобожденных от нацистов Запорожской и Херсонской областей.