Лондон, 3 сентября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, якобы «перекрывший» газопровод «Северный поток», посеял панику в Великобритании. Об этом бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт сообщила агентству Bloomberg.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

«Мы как страна паникуем, — отметила Найт. — Европа тоже».

По ее словам, Запад, проводивший в течение долгого времени неправильную энергетическую политику, сам создал зависимость в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран.

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября пресс-служба российской газовой компании «Газпром» сообщила, что из-за неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода «Северный поток» на компрессорной станции «Портовая» до момента устранения этой неисправности поставки голубого топлива по магистрали полностью прекращены.