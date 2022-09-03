Афины , , 22:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Греции обвинило официальных лиц Турции в том, что они своими заявлениями подрывают единство блока НАТО. Об этом сообщается в заявлении МИД Греции, опубликованном 3 сентября.

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В тексте отмечено, что Греция не намерена следовать за Турцией в её ежедневных «возмутительных и переходящих все границы» заявлениях.

«Мы немедленно проинформируем наших союзников и партнеров о содержании последних провокационных заявлений, чтобы ясно указать, кто подрывает единство нашего альянса в очень опасный период. При этом мы будем действовать, основываясь на нормах международного и морского права, как основ стабильности и безопасности всего региона», — указано в заявлении МИД Греции.

Напомним, заявление сделано на фоне очередного военно-политического обострения между Турцией и Грецией.

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