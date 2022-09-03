Москва, 3 сентября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Зеленскому стоит начать уже сейчас вести переговоры с Россией, а не потом, в ситуации возможного прекращения военного снабжения извне. Об этом газете The Wall Street Journal заявил бригадный генерал армии США, бывший помощник госсекретаря по военно-политическим делам Марк Киммитт.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Он напомнил, что США еще 19 августа пообещали выделить еще 775 млн долларов на военную помощь б. УССР, которая включает комплексы Javelin, боеприпасы для систем HIMARS, а также ракеты для противотанковых систем TOW, гаубицы калибра 105 мм и боеприпасы меньшего калибра.

«Последние системы более старые и менее продвинутые по сравнению с поставляемыми сегодня, что может указывать на то, что темпы использования [вооружений] на поле боя превышают их производство», — заметил Киммитт и не исключил, что в такой ситуации НАТО придется столкнуться с сокращением запасов передовых систем.

Бригадный генерал призвал Зеленского признать, что сокращение снабжения обернется для того катастрофическими последствиями. Поэтому Киммитт полагает, что Зеленскому пора начинать дипломатическое урегулирование ситуации, так как у него «мало шансов выбраться из нынешней трясины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сокращение западных поставок передовых вооружений киевскому режиму грозит катастрофическими последствиями для бандеровцев.