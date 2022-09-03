Вашингтон, 3 сентября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Аэрокосмическое агентство США NASA во второй раз перенесло дату старта сверхтяжелой ракеты SLS к Луне, сообщил 3 сентября представитель руководства космической миссии «Артемида-1».

FitzFox Научный центр НАСА

По его словам, это было вызвано утечкой топлива при заправке ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion на пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

«Руководитель запускаЧарли Блэкуэлл-Томпсон только что объявила об отмене сегодняшней, второй попытки старта», — сказал журналистам представитель NASA.

Новая дата пока не указывается. По некоторым данным, он может состояться не ранее 5 сентября.

Напомним, в рамках миссии «Артемида-1» планируется провести подготовку к пилотируемым полётам на Луну по программе «Артемида». На борту корабля Orion на орбиту на 37 суток должны отправиться три манекена, оснащенные датчиками нагрузки и уровня радиации, которые может испытывать экипаж.