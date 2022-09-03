Ашхабад, 3 сентября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Власти Туркмении обратились к Турции с просьбой ввести временный визовый режим для различных категорий туркменских граждан. Об этом официально объявил МИД Туркмении.

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Обосновывается необходимость таких мер целями совершенствования и введения на системной основе правил пребывания граждан Туркмении в Турции.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как растет товарооборот между Туркменией и Ираном.