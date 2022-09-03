Будапешт, 3 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Руководство Венгрии полностью понимает нежелание правительства Сербии поддерживать санкции Запада против России. Об этом заявил 3 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сербскому информагентству «ТАНЮГ».

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

Об этом министр иностранных дел Венгрии заявил в Белграде, принимая участие в саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.

По его словам, это нежелание базируется на снабжении Сербии российским газом.

«Если бы Сербия была членом ЕС, эти санкции не оказались бы под вопросом. Как гласит венгерская поговорка: «у грехов из прошлого длинные тени». Это значит, что Евросоюз давно мог и должен был принять Сербию, и если бы это произошло, то и не было бы сейчас дебатов о санкциях», — заявил глава МИД Венгрии.

«Мы понимаем, что вы не хотите замерзнуть. Мы тоже не хотим, поэтому покупаем газ у России, не считаем это политическим решением, потому что надежное снабжение газом имеет конкретное и решающее значение. Это не связано ни с политикой, ни с идеологией, поэтому Венгрия полностью понимает вашу позицию», — добавил Сийярто.