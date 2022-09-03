Донецк, , 17:42 — REGNUM В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом 3 сентября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«В результате обстрелов ВФУ в Куйбышевском районе Донецка число раненых возросло до двух человек», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии.

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