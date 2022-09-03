Москва, 3 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров, прошедших 3 сентября, согласовали графики предстоящих контактов. Об этом сообщает главное внешнеполитическое ведомство России.

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«Министры сверились по графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях», — проинформировали в министерстве.

По данным МИД РФ, стороны обсудили «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в развитие договоренностей по итогам переговоров между главами внешнеполитических ведомств в Москве 31 августа 2022 года».

«Министры условились поддерживать тесную координацию по международной и региональной проблематике», — также добавили в министерстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что сотрудничество России и Ирана является перспективным в первую очередь с точки зрения разведывательной деятельности.