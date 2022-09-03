Иркутск, , 16:45 — REGNUM В Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано одно возгорание на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Площадь лесного пожара составила 1,8 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минлесхоза региона.

Лесной пожар Alh-rb.ru

В тушении пожара было задействовано 33 пожарных-десантников «Авиалесоохраны».

«2 сентября авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два Ан-2 и столько же легкомоторных самолетов. Налет воздушных судов составил 15 часов 45 минут», — добавили в ведомстве.

Напомним, пожароопасный период на территории Приангарья действовал с 11 апреля. За это время здесь произошёл 731 лесной пожар, большинство из которых были потушены в первые сутки.

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