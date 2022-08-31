Иркутск, , 14:20 — REGNUM В Иркутской области завершился особый противопожарный режим, сообщает 31 августа телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Лесной пожар Телеграм-канал главы Братского района

С апреля 2022 года — начала пожароопасного сезона — сотрудниками главка были составлены 700 протоколов об административных правонарушениях, из них 377 протоколов - по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 323 протокола – по части 2 данной статьи. По фактам лесных пожаров было возбуждено 41 уголовное дело, по девяти из них установлены виновные лица.

Органами прокуратуры проведены 137 проверок исполнения законодательства о пожарной безопасности с привлечением сотрудников МЧС России в качестве специалистов.

В ходе профилактической работы межведомственных патрульных групп с начала действия особого противопожарного режима было выявлено 367 мест захламления территории горючими отходами и мусором, а также 260 нарушений по запрету использования открытого огня и разведения костров.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим на территории северных районов Иркутской области действовал до 31 августа. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами было запрещено.

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