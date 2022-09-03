Мариуполь, ДНР, , 15:26 — REGNUM Муниципальным властям Мариуполя переданы Военно-строительной компанией Минобороны России (ВСК) в эксплуатацию первые два новых жилых дома. Об этом 3 сентября сообщает Донецкое агентство новостей.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Уточняется, что сдаваемые новые жилые дома являются частью жилого микрорайона из 12 пятиэтажных зданий для проживания 2,5 тысяч человек, которые расположены в западной части Мариуполя, около рынка «Азовский».

Также указывается, что в общей сложности тут должно быть построено свыше тысячи квартир — больше 100 тыс. квадратных метров жилья, а также центр МЧС и две школы на 600 и 835 мест. При этом отмечается, что в этом районе во время боевых действий были одни из самых интенсивных боев, а в данный момент его территория благоустраивается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Калужской области в рамках акции «Книги Донбассу» укомплектовано для отправки в подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики 9725 учебников.