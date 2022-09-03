Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Катастрофой для ВСУ может обернуться сокращение поставок передовых видов оружия киевскому режиму. Об этом 2 сентября написал американский бригадный генерал Марк Киммитт в своей статье для издания The Wall Street Journal.

По мнению американского военного, то, что в одном из пакетов военной помощи Киеву появились гаубицы калибра 105 мм свидетельствует о проблемах с запасами передовых систем вооружения у Североатлантического альянса (НАТО)».

«Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные [Киеву], почти исчерпаны», — указал он в своём материале.

При этом Киммитт уточнил, что при таком развитии ситуации НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения и добавил, что, по его мнению, Владимиру Зеленскому нужно задуматься о проведении переговоров с Москвой.

«Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к [жителям бывшей УССР] о снижении внешней поддержки», — пояснил бригадный генерал ВС США.

Также он добавил, что в текущей ситуации Киеву будет неприятно начинать урегулирование дипломатическим путем и это, возможно, будет считаться пораженчеством, однако, так как у киевского режима почти нет шансов выкарабкаться из нынешнего положения дел, «возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рабочую группу для ускорения поставок американского оружия союзникам Вашингтона на фоне ситуации с Тайванем и конфликта на территории б. УССР создало министерство обороны США.